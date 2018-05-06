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Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Канада. 0:10
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Канада. 0:10 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хоккейная сборная Канады обыграла дебютантов чемпионатов мира команду Южной Кореи со счетом 0:10.
Начало разгрому канадцы положили в первом периоде, забив дважды, уже во втором по большей части обеспечили себе победу, забросив сразу шесть шайб, а в третьем повторили результат первого.
Шайбы в составе Канады забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Тайсон Джост (дважды), Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.
Передачами на них отметились Джейден Шварц, Коннор Макдэвид (дважды), Джордан Эберле, Мэтью Барзал (трижды), Аарон Экблад, Джоэл Эдмундсон (дважды), Жан-Габриэль Пажо, Аарон Экблад, Джош Бейли, Бо Хорват, Пьер-Люк Дюбуа (дважды), Антони Бовилье, Райан Пулок и Тайсон Джост.
Канадский голкипер Кертис Макэлинни провел полный матч, а корейца Мэтта Далтона в концовке второго периода заменил Сун Че Пак.
Канадцы удалялись трижды за матч, а их соперники пять раз.
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