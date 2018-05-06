Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Канада. 0:10

Хоккейная сборная Канады обыграла дебютантов чемпионатов мира команду Южной Кореи со счетом 0:10.

Начало разгрому канадцы положили в первом периоде, забив дважды, уже во втором по большей части обеспечили себе победу, забросив сразу шесть шайб, а в третьем повторили результат первого.

Канадцы удалялись трижды за матч, а их соперники пять раз.