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Дадонов: «Лед на ЧМ-2018 такой, что к концу третьего периода шайба уже вообще не летит»
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Дадонов: «Лед на ЧМ-2018 такой, что к концу третьего периода шайба уже вообще не летит» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной России Евгений Дадонов прокомментировал итог матча против команды Австрии на чемпионате мира по хоккею. В сегодняшнем матче россияне одержали уверенную победу со счетом 7:0. Дадонов в этой игре отметился одной результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».
«Надеюсь, что этот матч станет для нас полезным. В любом случае будет готовиться к следующим играм и стараться прибавлять. Мы смотрим записи матчей и понимаем, что есть системные моменты, которые еще надо подтягивать.
Мне показалось, что с Францией было потяжелее, но на чемпионате мира любая команда может доставить неудобства.
Лед по сравнению с первым матчем лучше не стал. Такое ощущение, что к концу третьего периода шайба уже вообще не летит», приводит слова Дадонова корреспондент Sport24 Дарья Дубольцева.
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