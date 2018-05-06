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Крикунов: следующие соперники сборной России по хоккею на ЧМ будут сопротивляться сильнее
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Крикунов: следующие соперники сборной России по хоккею на ЧМ будут сопротивляться сильнее 

ТАСС 6 мая 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею придется тяжелее в следующих матчах чемпиона мира, так как соперники будут оказывать более серьезное сопротивление. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира — 2005, Владимир Крикунов.
Сборная России в первых двух матчах чемпионата мира в Дании с одинаковым счетом 7:0 переиграла команды Франции и Дании.
"Ребятам не надо расслабляться после двух таких побед, — считает Крикунов. — Есть два хороших звена — в первой игре больше забросила тройка Дацюка, во второй — Анисимова. Пока ребята играют хорошо, но очень большая разница в классе между нашими и соперниками. Матчи с французами и австрийцами были первыми тренировочками, дальше команды будут оказывать сборной России более серьезное сопротивление".
По мнению эксперта, решающим для россиян матчем за первое место в группе будет последняя игра со сборной Швеции. «Очень важно занять первое место в группе, чтобы не получить сразу в четвертьфинале сильного соперника. В первой игре шведы смотрелись просто великолепно — по движению, по всем компонентам игры очень хорошо действовали, когда сыграем с ними, тогда и посмотрим. Шведы — действующие чемпионы мира, и у них в этом году опять хорошая команда, мы — олимпийские чемпионы», — пояснил Крикунов.
"Календарь у нас сложился идеально. Очень хорошо, что начинаем не с самыми сильными командами, а последний матч со шведами — это будет хорошей проверкой перед решающими матчами. Сейчас ребята постепенно обретут уверенность и, когда дойдут до основных соперников, будут более сыграны и уверены в себе", — подытожил эксперт.
Сборная России, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Следующий матч россияне проведут 7 мая с командой Белоруссии. Также на групповом этапе турнира сборная России сыграет с чехами (10 мая), швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.
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