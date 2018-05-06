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Российские хоккеисты возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене
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Российские хоккеисты возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная России и руководство Федерации хоккея России (ФХР) 9 мая возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене. Об этом сообщает ТАСС.
"Команда и руководство ФХР примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг», — сказал первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.
Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.
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