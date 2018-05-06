Российские хоккеисты возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

Сборная России и руководство Федерации хоккея России (ФХР) 9 мая возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене. Об этом сообщает ТАСС.

"Команда и руководство ФХР примет участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг», — сказал первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Австрии во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.