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Дацюк прокомментировал победу над Австрией
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Дацюк прокомментировал победу сборной России над Австрией в матче ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккеист Павел Дацюк прокомментировал разгромную победу сборной России над Австрией во втором матче группового этапа чемпионата мира в Дании. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается", — цитирует Дацюка официальный сайт ФХР.
Также спортсмен ответил на вопрос, помогают ли игры матчи с такими соперниками.
"На самом деле, достаточно много игр получается, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счет таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч.
Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять все", — сказал хоккеист.
Ранее сообщалось, что вратарь Игорь Шестеркин сыграет в матче чемпионата мира по хоккею против команды Белоруссии
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