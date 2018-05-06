Дацюк прокомментировал победу над Австрией

Дацюк прокомментировал победу сборной России над Австрией в матче ЧМ

Хоккеист Павел Дацюк прокомментировал разгромную победу сборной России над Австрией во втором матче группового этапа чемпионата мира в Дании. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается", — цитирует Дацюка официальный сайт ФХР.

Также спортсмен ответил на вопрос, помогают ли игры матчи с такими соперниками.

"На самом деле, достаточно много игр получается, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счет таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч.

Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять все", — сказал хоккеист.