«На Евротуре было тяжелее». У сборной России пока всё хорошо

С Беларусью тоже будет 7:0?

Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мир-2018. Наши хоккеисты уверенно обыграли австрийцев, как и в матче с французами, забросив в ворота соперника семь шайб.

«Заждался дебюта, теперь хочу провести полноценный матч»

Наконец-то дебютировал на чемпионате мира вратарь Игорь Шестёркин , отразивший за третий период четыре броска по своим воротам.

— Меня заранее предупредили, что, если будет такая возможность — дадут сыграть, — рассказал Шестёркин. — Я готовился. Австрийцы — хорошая команда, бегущая. Я бы не сказал, что это слабая сборная.

Чтобы прочувствовать чемпионат мира, надо всё-таки провести полноценный матч. Против какой именно команды — без разницы, главное играть. Я заждался дебюта, работал. На прошлых чемпионатах мира тоже надеялся сыграть, составлял конкуренцию.

«Пугает ли меня появление Гусева?»

Дублем в ворота австрийцев отметился нападающий сборной России Михаил Григоренко , на месте которого во второй тройке многие видят Никиту Гусева.

— Особо не думаем о соперниках, нужно просто в свою игру играть, наигрывать комбинации, стараться, — сказал Григоренко. — Это чемпионат мира, здесь слабых команд нет. Всякое случается, на такие матчи мы выходим и играем на 100%. Так получается, что два матча хорошо сыграли.

— Что было самым опасным с Австрией?

— Они начали игру довольно быстро, агрессивно. У них было пару моментов, Вася сделал хорошие сейвы, и дальше уже пошло-поехало.

— С Беларусью тоже будет 7:0?

— Будем играть, выходить и стараться выиграть. Играть в нашу игру, не обращать внимания. — Следующий матч уже завтра. Сил хватит? — В плей-офф КХЛ было по четыре игры за пять дней, проблем не будет.

— С Анисимовым и Бучневичем уже сыгрались?

— Стараемся находить общий язык. У всех одна задача — выиграть. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества.

— Вас не пугает появление Никиты Гусева?

— Как появление Гусева может пугать? Он один из лучших игроков КХЛ, команда только сильнее станет.

— А если его поставят во вторую тройку?

— Это уже тренерский штаб будет решать.

«Дальше сборной России будет сложнее»

— В начале матча австрийцы начали играть агрессивно, создавали нам проблемы. Мы не могли выйти из своей зоны. Потом переломили ход встречи, забили гол, второй. Пошла игра в атаке, всё наладили, — поделился своими впечатлениями от игры нападающий сборной России Артём Анисимов

— После французов тренеры говорили, что были проблемы во втором периоде. Сегодня тоже самое?

— Надо начинать лучше второй период. Пока у нас такая небольшая помарочка.

— Вам самим интересно, когда так начинается турнир: французы, австрийцы, белорусы.

— Конечно, нам интересно играть. Каждый матч интересен по-своему. Надо настраиваться на каждую встречу одинаково. Даже лучше, чем на предыдущую. Проще дальше точно не будет. Будет сложнее. Надо прогрессировать, идти вперёд.

— Получается смотреть матчи с участием топ-сборных?

— На другие матчи не смотрю, только хайлайты после игр. Надо отдыхать, хоккея и так много.

«На Евротуре соперники были посерьёзнее»

Свою первую шайбу за сборную России на чемпионатах мира забросил нападающий Илья Михеев

— Памятную шайбу я забрал. Хороший гол получилось забить, здорово. Мы выиграли вбрасывание, получилась смена скоростей — соперник был спиной, а я лицом, — рассказал Михеев.

— С кем из соперников больше понравился?

— Не возьмусь сказать. Моментами австрийцы были хороши, моментами — французы.

— Атмосфера чемпионата мира чувствуется?

— Чувствуется. Но когда я был на Евротуре, там соперники были посерьёзнее. Что тут скрывать, сейчас было полегче.

— Скучно не было?

— Нет, у нас свои задачи, их надо решать. Вчера мы полностью провалили второй период, а сегодня длительных плохих отрезков не было.

«Передача Дацюка — это что-то!»

Ещё одним игроков, пообщавшимся в журналистами в микст-зоне стал форвард Кирилл Капризов

— В чём разница с прошлым матчем?

— Сегодня, может, игра побыстрее была. Нам сейчас скажут, посмотрим видео, разберём. Думаю, второй период удалось подтянуть, чуть получше было.

— Тренеры не говорили вашей тройке играть попроще?

— В первом периоде почти каждую смену у нас были моменты, надо было забивать.

— Передача Дацюка на гол?

— Это что-то!