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Хендерсон покинет пост
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Хендерсон покинет пост главного тренера сборной Франции после 14 лет работы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Википедия
Главный тренер сборной Франции по хоккею Дейв Хендерсон покинет свой пост после чемпионата мира — 2018 в Дании. Он возглавлял команду на протяжении 14 лет — с 2004 года. С ним команда добилась рекордного достижения и 11 раз подряд играла в элитном дивизионе мирового хоккея.
Преемник уже известен: им станет легенда французского хоккея и член Зала славы ИИХФ Филипп Бозон, который был первым французским игроком НХЛ и представлял свою страну на четырёх зимних Олимпийских играх и 12 чемпионатах мира по хоккею (в том числе восемь — в элитном дивизионе).
После окончания своей карьеры в качестве игрока в «Женеве» в 2006 году он начал тренировать разные детские команды, а также работал в молодёжной сборной Франции, швейцарском «Лугано» и французском «Бордо».
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