Канадский ураган смёл Корею

Корейцы не смогли сотворить сюрприз, хотя Канада играла не в полную силу.
После неудачного первого матча на турнире главный тренер канадцев Билл Питерс внёс значительные изменения, которые коснулись преимущественно линии обороны. В составе появился гренадер из «Сент-Луис Блюз» Джоэль Эдмундсон, который был поставлен в первую пару к Аарону Экбладу, роль седьмого защитника досталась Томасу Шабо, а в ворота был откомандирован Кёртис Макэлинни, который сменил Дарси Кемпера.
«Пока мы находимся в поиске нужных сочетаний. Думаем, стоит ли «двигать» парней по тройкам, или стоит всё оставить как есть», — заявил Питерс. «Мы знаем, что нам всем нужно играть лучше. И мы знаем, что мы прибавим», — добавил нападающий Брейден Шенн.
Далтон не спас Корею
Матч начался с небольшой неприятности для канадцев, когда уже на второй минуте защитник Колтон Парэйко получил малый штраф за подножку. Накануне финны забросили корейцам три шайбы, играя в меньшинстве, но «кленовые» не стали форсировать события, а спокойно отыграли вчетвером, после чего занялась поиском необходимой «химии». Первый гол, впрочем, стал результатом грубой ошибки сборной Южной Кореи, три хоккеиста которой не уследили за одним Райаном Нюджентом-Хопкинсом на пятачке.
Не увеличивая темпа, Канада без особых усилий полностью завладела инициативой, и к середине периода счёт уже мог стать крупным, но дважды голкипера корейцев Мэтта Далтона спасали штанги. Ближе к перерыву в обороне у подопечных Джима Пэка снова случился провал, и удачный пас Джордана Эберле из-за ворот преобразовал в голевой бросок форвард Тайсон Джост.
#ICYMI Here's the goal that put @HC_Men ahead 2-0 heading into the second period #KORvsCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/PrEBCp2NRP— IIHF (@IIHFHockey) 6 мая 2018 г.
Сборная Южной Кореи пыталась в меру своих сил действовать активно, нанеся 9 бросков в створ за первый период, но качественных моментов создать не смогла, а на старте второй двадцатиминутки и вовсе осталась втроём против пятерых соперников. Не воспользоваться таким шансом североамериканцы не смогли, и сначала Колтон Парэйко могучим дальним выстрелом реализовал первое корейское удаление, а затем бородач О'Райлли «сделал красиво», отправив шайбу под перекладину броском с неудобной руки.
O'Reilly goes top corner on his backhand to quickly bring the score to 4-0 @HC_Men #KORvsCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/CtioTh2W6l— IIHF (@IIHFHockey) 6 мая 2018 г.
Остановились на десятке
Прошло ещё 35 секунд, как Далтону пришлось капитулировать в пятый раз за игру: Пьер-Люк Дюбуа подправил бросок Эдмундсона издали, и этот гол вынудил Джима Пэка взять тайм-аут. Неплохо смотревшиеся корейцы пропустили три шайбы за полторы минуты, чем полностью лишили себя возможности навязать борьбу, чем был очень недоволен наставник.
На какой-то отрезок сборная Кореи смогла остановить канадскую лавину, но затем снова последовал град голов, которые канадцы уже не особо праздновали. Вторую шайбу Джоста и гол Эдмундсона разделили лишь 18 секунд, и единственной интригой в матче оставался вопрос о том, смогут ли корейцы забить. Во встрече с Финляндией им это сделать удалось, и канадцы также предоставили хорошую возможность организовать момент, когда Мэттью Барзал находился на скамейке штрафников. Пара хороших атак порадовала немногочисленных болельщиков на трибунах, но едва составы стали равными, как Коннор Макдэвид прервал этот порыв, забив свой первый гол на турнире. В итоге, единственное, чем смогли отличиться корейцы в этом матче — это колоритная группа поддержки, которая не перестала болеть за свою команду даже при двузначной разнице в счёте.
Did you miss @HC_Men's 10th goal? We've got you covered #KORvsCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/zX8U3ZdoTR— IIHF (@IIHFHockey) 6 мая 2018 г.