Канадский ураган смёл Корею. Одну из десяти забил Макдэвид

Корейцы не смогли сотворить сюрприз, хотя Канада играла не в полную силу.

«Пока мы находимся в поиске нужных сочетаний. Думаем, стоит ли «двигать» парней по тройкам, или стоит всё оставить как есть», — заявил Питерс. «Мы знаем, что нам всем нужно играть лучше. И мы знаем, что мы прибавим», — добавил нападающий Брейден Шенн.

Далтон не спас Корею

Матч начался с небольшой неприятности для канадцев, когда уже на второй минуте защитник Колтон Парэйко получил малый штраф за подножку. Накануне финны забросили корейцам три шайбы, играя в меньшинстве, но «кленовые» не стали форсировать события, а спокойно отыграли вчетвером, после чего занялась поиском необходимой «химии». Первый гол, впрочем, стал результатом грубой ошибки сборной Южной Кореи, три хоккеиста которой не уследили за одним Райаном Нюджентом-Хопкинсом на пятачке.

Не увеличивая темпа, Канада без особых усилий полностью завладела инициативой, и к середине периода счёт уже мог стать крупным, но дважды голкипера корейцев Мэтта Далтона спасали штанги. Ближе к перерыву в обороне у подопечных Джима Пэка снова случился провал, и удачный пас Джордана Эберле из-за ворот преобразовал в голевой бросок форвард Тайсон Джост

Сборная Южной Кореи пыталась в меру своих сил действовать активно, нанеся 9 бросков в створ за первый период, но качественных моментов создать не смогла, а на старте второй двадцатиминутки и вовсе осталась втроём против пятерых соперников. Не воспользоваться таким шансом североамериканцы не смогли, и сначала Колтон Парэйко могучим дальним выстрелом реализовал первое корейское удаление, а затем бородач О'Райлли «сделал красиво», отправив шайбу под перекладину броском с неудобной руки.

Остановились на десятке

Прошло ещё 35 секунд, как Далтону пришлось капитулировать в пятый раз за игру: Пьер-Люк Дюбуа подправил бросок Эдмундсона издали, и этот гол вынудил Джима Пэка взять тайм-аут. Неплохо смотревшиеся корейцы пропустили три шайбы за полторы минуты, чем полностью лишили себя возможности навязать борьбу, чем был очень недоволен наставник.