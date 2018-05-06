ЧМ: чемпионы мира шведы победили чехов, финалисты ОИ немцы проиграли 2-й матч подряд 

На групповом этапе чемпионата мира завершились очередные два матча. Действующие чемпионы мира шведы победили национальную команду Чехии. В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк, Мика Зибанежад. В составе проигравших голами отметились Филип Гронек и Томаш Гика.
Швеция — Чехия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:0) Голы: Ракелль, 04:49 — 1:0; Янмарк (ГБ), 07:13 — 2:0; Гронек (ГБ), 33:10 — 2:1; Зибанежад, 43:11 — 3:1; Гика (ГБ), 55:46 — 3:2.
В параллельном матче финалисты ОИ-2018 немцы проиграли норвежцам. Команда Марко Штурма проиграла оба матча, но набрала два очка. Основное время матча команды забили по четыре гола. В составе немецкой сборной отличились Патрик Хагер (дубль), Марк Михаэлис и Яник Зайденберг. За норвежскую команду забили Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик. Овертайм заброшенных шайб не принес, а в серии буллитов норвежцы вырвали победу.
Германия — Норвегия — 4:5 ШБ (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Олимб (ГМ), 01:41 — 0:1, Ольсен (ГБ), 07:31 — 0:2; Хагер (ГБ), 14:30 — 1:2; Михаэлис, 18:41 — 2:2; Бастиансен, 21:36 — 2:3; Хагер (ГБ), 27:31 — 3:3; Сервик, 50:13 — 3:4; Зайденберг, 50:38 — 4:4; Треттенес, 65:00 — 4:5.