Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Лады» Белоусовым

ТАСС , 7 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» заключил соглашение с нападающим тольяттинской «Лады» Георгием Белоусовым . Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на два сезона.

Белоусов является воспитанником челябинского «Трактора», в КХЛ хоккеист дебютировал в 2009 году в составе подмосковного «Витязя», в «Ладу» нападающий перешел в 2013 году. Всего в КХЛ Белоусов провел 355 матчей, в которых набрал 155 (55 шайб + 100 передач) очков. В сезоне-2017/18 КХЛ он стал лучшим бомбардиром «Лады», набрав 31 (8+23) очко в 51 встрече.

В марте совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников КХЛ в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов. Позднее стало известно, что «Лада» будет выступать в Высшей хоккейной лиге.