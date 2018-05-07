Ещё
Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Лады» Белоусовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клуб КХЛ «Автомобилист» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Лады» Белоусовым 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» заключил соглашение с нападающим тольяттинской «Лады» Георгием Белоусовым. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на два сезона.
Белоусов является воспитанником челябинского «Трактора», в КХЛ хоккеист дебютировал в 2009 году в составе подмосковного «Витязя», в «Ладу» нападающий перешел в 2013 году. Всего в КХЛ Белоусов провел 355 матчей, в которых набрал 155 (55 шайб + 100 передач) очков. В сезоне-2017/18 КХЛ он стал лучшим бомбардиром «Лады», набрав 31 (8+23) очко в 51 встрече.
В марте совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников КХЛ в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов. Позднее стало известно, что «Лада» будет выступать в Высшей хоккейной лиге.
ТАСС: последние новости
"Голден Стэйт" выиграл первый матч плей-офф у "Сан-Антонио" Леброн Джеймс: "Я выполнил сложный бросок, не пытайтесь повторить это дома" Донован останется главным тренером "Оклахомы"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России44
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера73
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой124
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки3
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой162
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение