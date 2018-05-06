Ещё
Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Команда Центрального военного округа «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого Шлема.
Сборная команда Центрального военного округа по хоккею с шайбой «Звезда» с первой попытки вышла в плей-офф Кубка Большого Шлема Ночной хоккейной лиги.
Все три матча группового этапа военнослужащие завершили победами. В первом туре был обыгран со счетом 5:3 действующий чемпион лиги — столичная команда «Феникс». Во втором туре с перевесом в одну шайбу «Звезда» победила московский «Сталкер», а в заключительном матче группового этапа военнослужащие разгромили кузбасскую команду «ГДК» — 7:2.
Сборная команда Центрального военного округа «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого Шлема Ночной хоккейной лиги, розыгрыш которого проходит в Сочи. В состав команды входят 20 военнослужащих хоккеистов. В соответствии с правилами лиги, все они — любители, никогда профессионально не занимавшиеся хоккеем.
ТК «Звезда»: последние новости
В сборной России назвали вратаря на первый матч ЧМ по хоккею Назван состав сборной России на чемпионат мира по хоккею Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018 по хоккею
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой35
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера20
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой154
Шарапова одержала долгожданную победу16
Медведеву обвинили в предательстве99
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение