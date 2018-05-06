Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги

Команда Центрального военного округа «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого Шлема.

Сборная команда Центрального военного округа по хоккею с шайбой «Звезда» с первой попытки вышла в плей-офф Кубка Большого Шлема Ночной хоккейной лиги.

Все три матча группового этапа военнослужащие завершили победами. В первом туре был обыгран со счетом 5:3 действующий чемпион лиги — столичная команда «Феникс». Во втором туре с перевесом в одну шайбу «Звезда» победила московский «Сталкер», а в заключительном матче группового этапа военнослужащие разгромили кузбасскую команду «ГДК» — 7:2.

Сборная команда Центрального военного округа «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого Шлема Ночной хоккейной лиги, розыгрыш которого проходит в Сочи. В состав команды входят 20 военнослужащих хоккеистов. В соответствии с правилами лиги, все они — любители, никогда профессионально не занимавшиеся хоккеем.