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Палола сменил «Йокерит» на «Куньлунь»
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Палола сменил «Йокерит» на «Куньлунь» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий Олли Палола подписал контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба лиги. Соглашение будет действовать до апреля 2019 года. В КХЛ финн выступал за «Витязь» и «Йокерит». На его счету 36 (14+22) очков в 87 играх регулярки и плей-офф.
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