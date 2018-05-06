Палола сменил «Йокерит» на «Куньлунь»

Нападающий Олли Палола подписал контракт с «Куньлунем», сообщает пресс-служба лиги. Соглашение будет действовать до апреля 2019 года. В КХЛ финн выступал за «Витязь» и «Йокерит». На его счету 36 (14+22) очков в 87 играх регулярки и плей-офф.