Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария. 0:2

Сборная Швейцарии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2018 года. Вслед за австрийцами со счетом 2:0 пали словаки.

Швейцарцы забили по голу в первом и втором периодах. Авторами шайб стали Тристан Шервай и Мирко Мюллер . Передачи на них исполнили Рафаэль Диас , Мирко Мюллер и Тристан Шервай.

Вратари швейцарцев и словаков — Рето Берра и Марек Чильяк — провели полный матч.

Игроки команды Словакии отправлялись на скамейку штрафников трижды, а швейцарцы дважды.

В данный момент сборная Швейцарии занимает третье место в группе А, дающее право выйти из нее в следующий раунд мирового первенства.