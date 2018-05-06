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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария. 0:2
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария. 0:2 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Швейцарии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2018 года. Вслед за австрийцами со счетом 2:0 пали словаки.
Швейцарцы забили по голу в первом и втором периодах. Авторами шайб стали Тристан Шервай и Мирко Мюллер. Передачи на них исполнили Рафаэль Диас, Мирко Мюллер и Тристан Шервай.
Вратари швейцарцев и словаков — Рето Берра и Марек Чильяк — провели полный матч.
Игроки команды Словакии отправлялись на скамейку штрафников трижды, а швейцарцы дважды.
В данный момент сборная Швейцарии занимает третье место в группе А, дающее право выйти из нее в следующий раунд мирового первенства.
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