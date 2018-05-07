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«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции
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«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции 

LiveSport.Ru 1 час назад
В пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграли «Бостон Брюинз» — 3:1.
Победная шайба на счету Брэйдена Пойнта, передачу в этом моменте сделал Никита Кучеров.
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