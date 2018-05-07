Вратарь «Тампы» Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается пресс— служба НХЛ.

Россиянин отразил 27 бросков в матче с "Бостоном" (3:1). "Тампа" выиграла серию 1/4 финала плей-офф со счетом 4-1 и вышла в полуфинал.

Первой звездой дня был признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, который в шестом матче серии 1/4 финала против "Сан-Хосе" (3:0) сделал шатаут, отразив все 28 бросков, и помог команде пробиться в полуфинал.