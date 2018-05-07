Туука Раск: «Тампа» оказалась намного лучше «Бостона» «пять на пять»

Вратарь «Бостона» Туука Раск после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (1:3, 1-4 в серии) отметил, что команда разочарована, однако соперник был сильнее. В полуфинале «Тампа» сыграет с победителем серии «Вашингтон» — «Питтсбург».

— Мы играли в хороший хоккей весь сезон, — цитирует Раска официальный сайт НХЛ. — Ожидания росли, в то время как мы понимали, что можем играть с кем угодно в этой лиге. Учитывая это, концовка оказалась грустной. «Тампа» — хорошая команда, которая в конечном счете оказалась намного лучше нас «пять на пять».