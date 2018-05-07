Пашков считает правильным ротацию российских вратарей на ЧМ-2018 

Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР Александр Пашков прокомментировал намерение тренерского штаба сборной России по хоккею проводить ротацию среди голкиперов команды во время чемпионата мира, который проходит в Дании. Всего в заявке российской сборной на турнир числятся голкиперы Василий Кошечкин ("Металлург"), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА).
"Очень хорошо, что тренерский штаб старается давать игровое время обоим вратарям. Ведь на таких скоротечных турнирах часто может не пойти игра у кого-то из голкиперов в самый неподходящий момент. Или при неудачном ходе матчей плей-офф появится необходимость встряхнуть команду за счет замены вратаря.
Для этого резервный голкипер должен быть в форме и готов в любой момент включиться в игру. Поэтому хорошо, что и Кошечкин, и Шестеркин сейчас имеют практику. Возможно, надо будет и Сорокину дать поиграть, если с кем-то из соперников будут такие же счета после двух периодов, как с Францией и Австрией", — цитирует Пашкова газета «Известия».
Сборная России обыграла команды Франции и Австрии со счетом 7:0 каждую. После второго тура подопечные Ильи Воробьева возглавляют группу A.