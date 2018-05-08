Ещё
Гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» и вывел команду в полуфинал Кубка Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» и вывел команду в полуфинал Кубка Стэнли 

RT на русском 1 час назад
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В основное времяу гостей шайбу забросил Алекс Шейссон (23-я минута), а у хозяев Кристофер Летанг (32).
В овертайме победу «Вашингтону» принесла шайба россиянина Евгения Кузнецова (66), которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
По итогам матча Кузнецов был признан первой звездой.
«Вашингтон» выиграл серию со счётом 4-2 и за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с клубом «Тампа Бэй Лайтнинг».
Ранее российский вратарь клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
RT на русском: последние новости
Тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост после поражения от команды России на ЧМ Сборная России забросила одну шайбу в ворота белорусской команды в первом периоде матча ЧМ-2018 по хоккею Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко222
Фергюсон вышел из комы1
Конец эпохи: Мутко переводят из спорта39
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву3
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение