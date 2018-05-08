Гол Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» и вывел команду в полуфинал Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В основное времяу гостей шайбу забросил Алекс Шейссон (23-я минута), а у хозяев Кристофер Летанг (32).

По итогам матча Кузнецов был признан первой звездой.

«Вашингтон» выиграл серию со счётом 4-2 и за выход в финал Кубка Стэнли поспорит с клубом «Тампа Бэй Лайтнинг».