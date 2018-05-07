Ещё
Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.
Первой звездой дня был признан вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, который в шестом матче серии 1/4 финала против «Сан-Хосе» (3:0) сделал шатаут, отразив все 28 бросков, и помог команде пробиться в полуфинал.
На второй позиции расположился американский нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер, ставший автором победной шайбы в серии с «Бостоном» (3:1, 4-2).
Третьей звездой игрового дня стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 27 бросков в матче с «Бостоном» (3:1, 4-2).
LiveSport.Ru: последние новости
Швеция обыграла Чехию на ЧМ-2018 Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ-2018 Гомоляко: Эйфории от победы над такими сборными быть не может
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России276
Армяне открестились от Медведевой46
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера82
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы2
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение