Василевский признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня был признан вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, который в шестом матче серии 1/4 финала против «Сан-Хосе» (3:0) сделал шатаут, отразив все 28 бросков, и помог команде пробиться в полуфинал.

На второй позиции расположился американский нападающий «Тампы» Джей Ти Миллер , ставший автором победной шайбы в серии с «Бостоном» (3:1, 4-2).