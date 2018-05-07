Российские хоккеисты сыграют с командой Белоруссии в матче чемпионата мира

Сборная России, которая начала ЧМ по хоккею с двух уверенных побед, в третьем туре встретится с командой Белоруссии. Ранее российская сборная на старте добивалась двух побед подряд с сухим счетом только в 2001 году, сообщает "Газета.ру" . При этом, напоминают эксперты, матчи с Францией и Австрией нельзя считать настоящей проверкой для команды.

Если подопечные Ильи Воробьева начали чемпионат на победной ноте, сборная Белоруссии в двух первых играх уступила Швеции (со счетом 0:5) и Франции (2:6). В результате, по мнению экспертов, Белоруссия оказалась аутсайдером группы А, так как стала единственной сборной, не набравшей очков в группе за два тура.

В целом, как подчеркивают спортивные аналитики, матч с Белоруссией для сборной России можно считать последней легкой игрой на турнире. В дальнейшем российским хоккеистам предстоит встретиться с гораздо более серьезными противниками: командами Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.

Также не исключается, что в составе российской сборной могут произойти некоторые изменения. В частности, Никита Гусев , ранее не полетевший с командой в Данию из-за болезни, уже прибыл в Копенгаген. Впрочем, как заявил главный тренер российских хоккеистов Илья Воробьев, Гусев вряд ли будет принимать участие в матче с Белоруссией, так как форвард еще продолжает тренировки под наблюдением врачей.

6 мая сборная России разгромила Австрию на ЧМ по хоккею. Как и ранее в матче против командой Франции, встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян.