Нападающий «Сан-Хосе» Миккель Бёдкер согласился сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Миккель Бёдкер согласился сыграть за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, информирует журналист Джимми Боэгаард. Хоккеист прилетает на родину послезавтра, 9 мая.

В минувшем сезоне 28-летний форвард забросил 15 шайб и сделал 22 результативные передач в 74 матчах регулярного сезона при показателе полезности «0». В 10 матчах Кубка Стэнли на его счету 6 (1+5) очков.

Бёдкер не выступал на мировых первенствах с 2014 года, когда набрал 4 (2+2) очка в 7 матчах турнира. Всего за карьеру хоккеист принимал участие в четырёх чемпионатах мира (2009, 2011, 2013-2014). В 26 матчах забросил 8 шайб и сделал 7 голевых передач.