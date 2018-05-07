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Нападающий «Сан-Хосе» Миккель Бёдкер согласился сыграть на ЧМ-2018
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Нападающий «Сан-Хосе» Миккель Бёдкер согласился сыграть на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Миккель Бёдкер согласился сыграть за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, информирует журналист Джимми Боэгаард. Хоккеист прилетает на родину послезавтра, 9 мая.
В минувшем сезоне 28-летний форвард забросил 15 шайб и сделал 22 результативные передач в 74 матчах регулярного сезона при показателе полезности «0». В 10 матчах Кубка Стэнли на его счету 6 (1+5) очков.
Бёдкер не выступал на мировых первенствах с 2014 года, когда набрал 4 (2+2) очка в 7 матчах турнира. Всего за карьеру хоккеист принимал участие в четырёх чемпионатах мира (2009, 2011, 2013-2014). В 26 матчах забросил 8 шайб и сделал 7 голевых передач.
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