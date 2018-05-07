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Как экономить на ЧМ по хоккею
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Как экономить на ЧМ по хоккею 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Чемпионат» рассказал российским болельщикам, как можно сэкономить на ЧМ по хоккею в Копенгагене — городе, входящем в десятку самых дорогих для жизни.
Как отмечает издание, сэкономить на билетах на чемпионат не получится, но в продаже еще остаются «проходки» на матчи группового этапа стоимостью минимум 360 датских крон (около 3600 рублей).
Номера в отелях Копенгагена «Чемпионат» советует не снимать — ночь в гостинице обойдется в восемь-десять тысяч рублей. Россиянам стоит сделать выбор в пользу аренды квартиры, что «на порядок дешевле», причем жить в квартире можно большой компанией. Кроме того, там есть кухня. Также можно выбрать спальное место в хостеле.
Издание советует «забыть» о ресторанах, так как основные блюда там обойдутся в несколько тысяч рублей. Болельщики из России рассказали «Чемпионату», что привезли на ЧМ свою еду и напитки — лапшу быстрого приготовления, колбасу, крупы, макароны, тушёнку и водку. Мясо и овощи можно купить в супермаркете: например, 800 граммов мяса стоят около 650 рублей. В Дании можно купить «по приемлемым ценам» хорошие вина, но пиво дешевле 120 рублей за бутылку там не найдешь.
Во время поездок на общественном транспорте в Копенгагене стоит обращать внимание на разделение по зонам. «Чемпионат» советует купить билет за 240 рублей, действующий в одной зоне в течение одного часа и 15 минут с момента покупки. Издание отмечает, что контролеры в транспорте встречаются очень редко.
В фан-зоне ЧМ бокал пива объемом 0,5 литра обойдется в 600-700 рублей. Также за 550 рублей можно купить значки, а свитер стоит около 6250 рублей.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. В групповом этапе Россия уже сыграла с Францией и Австрией, одержав две победы. Сборной РФ предстоят встречи с Белоруссией, Швецией, Чехией, Швейцарией и Словакией.
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