Российский хоккеист: арена в Копенгагене не предназначена для матчей

Российский хоккеист Кирилл Кабанов играющий за датскую команду «Ольборг Пайрэтс» рассказал об опыте выступления в чемпионате Дании и качестве арен чемпионата мира по хоккею. Слова спортсмена приводит Sport24.

"Арена в Копенгагене не предназначена для хоккейных матчей. Ее главная специализация — концерты, гандбольные турниры.

Когда мы играли там, лед был очень мягким, сам дворец не рассчитан на поддержку нормального льда", — рассказал атлет.

Royal Arena в Копенгагене, на льду которой проходят матчи чемпионата мира по хоккею вмещает 16 тысяч зрителей. Сооружение было реконструировано в феврале 2017 года.

"Не знаю, получилось ли решить эту проблему к чемпионату мира, но уверен, что там работают профессионалы и они со всем разобрались", — подытожил хоккеист.

Ранее сообщалось, что латвийский фанат в матче с Финляндией бросил ботинки на лед.