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Российский хоккеист: арена в Копенгагене не предназначена для матчей
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Российский хоккеист: арена в Копенгагене не предназначена для матчей 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский хоккеист Кирилл Кабанов играющий за датскую команду «Ольборг Пайрэтс» рассказал об опыте выступления в чемпионате Дании и качестве арен чемпионата мира по хоккею. Слова спортсмена приводит Sport24.
"Арена в Копенгагене не предназначена для хоккейных матчей. Ее главная специализация — концерты, гандбольные турниры.
Когда мы играли там, лед был очень мягким, сам дворец не рассчитан на поддержку нормального льда", — рассказал атлет.
Royal Arena в Копенгагене, на льду которой проходят матчи чемпионата мира по хоккею вмещает 16 тысяч зрителей. Сооружение было реконструировано в феврале 2017 года.
"Не знаю, получилось ли решить эту проблему к чемпионату мира, но уверен, что там работают профессионалы и они со всем разобрались", — подытожил хоккеист.
Ранее сообщалось, что латвийский фанат в матче с Финляндией бросил ботинки на лед.
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