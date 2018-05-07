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Кудашов: «ЧМ пролетает так, как прогорает спичка»
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Кудашов: «Чемпионат мира пролетает так, как прогорает спичка. России нельзя расслабляться» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Кудашов отметил, что в одном отдельном матче на турнире такого уровня может победить любая команда.
Россияне в двух первых матчах на ЧМ-2018 обыграли Францию и Австрию с одинаковым счетом — 7:0. 7 мая сборная России сыграет против Белоруссии. Начало игры — в 17:16 по московскому времени.
«После игры с Белоруссией будет два дня до матча с Чехией, у нас запланированы и восстановительные процедуры, и тренировки, потому что у нас впереди очень серьезные матчи. 8 мая будет неполный выходной, кто-то будет тренироваться, кто-то восстанавливаться. Восстановление — не лежание, а активный отдых.
ЧМ — короткий турнир, и один матч может выиграть любая команда. Белоруссия — молодая команда, которая захочет себя показать в матче с Россией. Мы понимаем, что этот турнир пролетает так, как прогорает спичка. Нельзя ни секунды расслабляться», — передает слова Кудашова корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.
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