Кудашов: «ЧМ пролетает так, как прогорает спичка»

Кудашов: «Чемпионат мира пролетает так, как прогорает спичка. России нельзя расслабляться»

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о дальнейших планах сборной России на чемпионате мира 2018 года. Кудашов отметил, что в одном отдельном матче на турнире такого уровня может победить любая команда.

Россияне в двух первых матчах на ЧМ-2018 обыграли Францию и Австрию с одинаковым счетом — 7:0. 7 мая сборная России сыграет против Белоруссии. Начало игры — в 17:16 по московскому времени.

«После игры с Белоруссией будет два дня до матча с Чехией, у нас запланированы и восстановительные процедуры, и тренировки, потому что у нас впереди очень серьезные матчи. 8 мая будет неполный выходной, кто-то будет тренироваться, кто-то восстанавливаться. Восстановление — не лежание, а активный отдых.