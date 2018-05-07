Тренер Чехии высказался о российских хоккеистах

Тренер Чехии: сборная России — фаворит турнира и очень тяжёлый соперник для нас

Ассистент главного тренера сборной Чехии Иржи Калоус поделился впечатлением от выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею. «Россия — это фаворит турнира, очень хорошая команда, которая два раза выиграла по 7:0, и очень тяжёлый соперник для нас. Посмотрим, как будет развиваться турнир. Я не хочу говорить конкретно об игроках. Мне нравится Кирилл Капризов, но в команде 22 хоккеиста. Будет ли разговаривать о «Магнитке» с Ильёй Воробьёвым? Сейчас меня интересует только этот турнир», — передаёт слова Калоуса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Матч между сборными России и Чехии состоится на чемпионате мира 10 мая.