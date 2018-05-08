Тренер хоккейной сборной Беларуси покинул пост после поражения от РФ

Канадский специалист Дэйв Льюс ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по хоккею после разгромного поражения от команды России. По его мнению, изменения в тренерском штабе могут придать сборной необходимый импульс для улучшения игры, сообщается на сайте Федерации хоккея Беларуси.

Отмечается, что стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

«После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист», — говорится в сообщении.

До конца турнира командой будет руководить 54-летний Сергей Пушков.