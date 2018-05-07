Решение об участии чехов Пастрняка и Крейчи в ЧМ появится вечером в понедельник

КОПЕНГАГЕН, 7 мая. / ТАСС /. Информация о возможном участии форвардов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Давида Пастрняка и Давида Крейчи в чемпионате мира в составе сборной Чехии появится ближе к вечеру понедельника. Об этом журналистам рассказал пресс-атташе сборной Чехии Зденек Зигмунд.

"Бостон" в ночь на понедельник со счетом 1:3 проиграл в гостях «Тампе», уступив в серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 1-4.

"Мы связываемся с игроками [Пастрняком и Крейчи]. Информация об их возможном участии появится ближе к вечеру", — сказал Зигмунд.

В двух матчах на чемпионате мира чехи победили словаков (3:2 ОТ) и уступили шведам (2:3). 10 мая в Копенгагене пройдет игра между сборными Чехии и России.