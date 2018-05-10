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Участие Пастрняка и Крейчи в матче с Россией на ЧМ-2018 под вопросом
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Участие Пастрняка и Крейчи в матче с Россией на ЧМ-2018 под вопросом 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк сегодня утром, 10 мая, присоединились к сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
21-летний Пастрняк сказал чешским журналистам, что они с Крейчи не выходили на лёд в течение трёх дней, поэтому он не уверен, сыграют ли они в матче с Россией, информирует журналист Павел Барта.
Матч между сборными Чехии и России состоится 10 мая и начнётся в 21:15 по московскому времени.
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