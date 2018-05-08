Ещё
Российская сборная установила рекорд на ЧМ по хоккею
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская сборная установила рекорд на ЧМ по хоккею 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Реальное время
Сборная России по хоккею в трех первых матчах на ЧМ в Дании не пропустила ни одной шайбы, оставляя свои ворота «сухими» уже 180 минут, что стало новым рекордом.
Прежний рекорд, который составлял 139 минут и 47 секунд, установила еще советская команда на ЧМ-1983. В этом году российская команда более чем на 40 минут перебила это достижение, сообщает Федерация хоккея России.
Также российская хоккейная сборная может побить рекорд, установленный год назад, по общему времени без пропущенных шайб. Для этого россиянам в следующей игре с командой Чехии надо не пропустить шайбу в течение первых 22 минут.
Напомним, на старте ЧМ-2018 в Дании российская сборная обыграла Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Следующий матч россияне проведут против чешской команды 10 мая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Малкин не сыграет за Россию из-за травмы Тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост после поражения от команды России Американский хоккеист облизал соперника во время матча
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию30
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко267
Медведев породил новый анекдот про Мутко471
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение