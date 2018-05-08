Российская сборная установила рекорд на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею в трех первых матчах на ЧМ в Дании не пропустила ни одной шайбы, оставляя свои ворота «сухими» уже 180 минут, что стало новым рекордом.

Прежний рекорд, который составлял 139 минут и 47 секунд, установила еще советская команда на ЧМ-1983. В этом году российская команда более чем на 40 минут перебила это достижение, сообщает Федерация хоккея России.

Также российская хоккейная сборная может побить рекорд, установленный год назад, по общему времени без пропущенных шайб. Для этого россиянам в следующей игре с командой Чехии надо не пропустить шайбу в течение первых 22 минут.

Напомним, на старте ЧМ-2018 в Дании российская сборная обыграла Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Следующий матч россияне проведут против чешской команды 10 мая.