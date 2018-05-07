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Сборная США обыграла Германию
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Сборная США обыграла Германию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная США обыграла национальную команду Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. Встреча завершилась со счетом 3:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Патрик Кейн (31-я минута), Дерек Райан (33), Алекс Дебринкат (51).
Сборная США вышла на первое место в группе B, набрав восемь очков. Команда Германии занимает шестое место (2).
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В  США — Германия — 0:3 (0:0, 2:0, 1:0)
0:1 — Патрик Кейн (Джонни Годро, Кэм Аткинсон) — 30:02 (5х4)
0:2 — Дерек Райан (Патрик Кейн, Куинн Хьюз) — 32:07 (5х4)
0:3 — Алекс Дебринкэт (Патрик Кейн) — 50:38
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