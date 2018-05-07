Дацюк: «Пока все получается, но сильные соперники впереди»

Форвард сборной России Павел Дацюк прокомментировал победу над Белоруссией со счетом 6:0 на чемпионате мира по хоккею.

"На самом деле белорусы очень хорошо начали, хорошо играли. Здорово, что мы забили 6 голов.

Все самые интересные, главные игры еще впереди. От игры к игре мы стараемся делать меньше ошибок. Самая главная задача — над этим работать. Все понимают, что соперники не очень сильные, самые сильные еще впереди.

Не радовался голам? Радовался. Зря придумываете. Когда я последний гол забивал за сборную? А так партнеры дали мне такую возможность. До первого гола несколько моментов не забил, так что гол получился рабочий.

Чехия — первый хороший тест для нашей команды. Интересно, как мы справимся.