Дацюк: «Пока все получается, но сильные соперники впереди» 

Форвард сборной России Павел Дацюк прокомментировал победу над Белоруссией со счетом 6:0 на чемпионате мира по хоккею.
"На самом деле белорусы очень хорошо начали, хорошо играли. Здорово, что мы забили 6 голов.
Все самые интересные, главные игры еще впереди. От игры к игре мы стараемся делать меньше ошибок. Самая главная задача — над этим работать. Все понимают, что соперники не очень сильные, самые сильные еще впереди.
Не радовался голам? Радовался. Зря придумываете. Когда я последний гол забивал за сборную? А так партнеры дали мне такую возможность. До первого гола несколько моментов не забил, так что гол получился рабочий.
Чехия — первый хороший тест для нашей команды. Интересно, как мы справимся.
С Капризовым и Дадоновым нормально сыгрались, все пока получается. Интересно будет посмотреть, когда соперник будет сильным", — передает слова Дацюка корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.