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Вратарь сборной Белоруссии Трус прокомментировал шутки о своей фамилии
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Вратарь сборной Белоруссии Трус прокомментировал шутки о своей фамилии 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер сборной Белоруссии по хоккею Виталий Трус проанализировал игру с национальной командой России на чемпионате мира 2018 года в Дании. Слова игрока приводит "Советский спорт".
"Да, я пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло", — рассказал вратарь.
Сборная Белоруссии уступила команде России со счетом 0:6. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.
Также Трус заявил, что давно привык к шуткам про то, что он не играет в хоккей.
"Все-таки в Белоруссии все знают давно меня, это в России, может, не слышали, что есть вратарь Трус", — добавил Трус.
На вопрос журналистов о смене фамилии вратарь уверенно ответил: «Нет, фамилию менять никогда не хотел».
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею.
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