Вратарь сборной Белоруссии Трус прокомментировал шутки о своей фамилии

Голкипер сборной Белоруссии по хоккею Виталий Трус проанализировал игру с национальной командой России на чемпионате мира 2018 года в Дании. Слова игрока приводит "Советский спорт"

"Да, я пропустил меньше, чем французы и австрийцы от сборной России, но мог и еще меньше пропустить, если бы повезло", — рассказал вратарь.

Сборная Белоруссии уступила команде России со счетом 0:6. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию встречи.

Также Трус заявил, что давно привык к шуткам про то, что он не играет в хоккей.

"Все-таки в Белоруссии все знают давно меня, это в России, может, не слышали, что есть вратарь Трус", — добавил Трус.

На вопрос журналистов о смене фамилии вратарь уверенно ответил: «Нет, фамилию менять никогда не хотел».

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею.