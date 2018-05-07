Вратарь Трус: белорусским хоккеистам нужно остаться в элите ЧМ, или их не пустят на родину

КОПЕНГАГЕН, 7 мая. / ТАСС /. Сборной Белоруссии нужна победа в матче с австрийцами на чемпионате мира, чтобы остаться в элите, иначе белорусских хоккеистов не пустят на родину. Такое мнение журналистам высказал вратарь белорусской команды Виталий Трус.

Белорусы уступили в стартовых трех матчах турнира шведам (0:5), французам (2:6) и россиянам (0:6). В первый дивизион из элитного дивизиона по итогам предварительного раунда вылетают аутсайдеры групп А и В. В случае, если аутсайдером группы А станет хозяйка следующего чемпионата мира команда Словакии, то из элиты вылетит предпоследняя команда этой группы.

"С Австрией будет главный матч, посмотрим, как она сыграет с командой Франции сыграет. Нам нужна победа, иначе нас в страну не пустят, — сказал Трус. — Президент нашей страны [ Александр Лукашенко ] постоянно критикует наш хоккей, мы его слушаем. Нам надо просто играть в хоккей, выигрывать, остаться в элите".

По словам вратаря, ему понравилось, как играли россияне по сравнению со шведами. «Мне понравилась взаимодействие русских, их игра под воротами, как защитники играют. Шведы действуют на их фоне действовали академично», — отметил он.

"Русские хорошо играли под воротами, постоянно закрывали пятак. У них огромные ребята, на коньках выглядят под два метра. Два броска от Дацюка сегодня не видел — один раз он в штангу попал, в другой раз — забил", — добавил он.

В следующем матче чемпионата мира белорусы сыграют 9 мая со швейцарцами.