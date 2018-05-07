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Дацюк признан лучшим игроком матча Россия — Белоруссия
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Дацюк признан лучшим игроком матча Россия — Белоруссия 

Советский спорт 1 час назад
Лучшим игроком встречи был назван нападающий россиян Павел Дацюк. Он стал автором дубля и результативной передачи.
Ранее сборная России начала турнир с побед над французами и австрийцами с одинаковым счетом 7:0
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