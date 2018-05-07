Дацюк признан лучшим игроком матча Россия — Белоруссия

Лучшим игроком встречи был назван нападающий россиян Павел Дацюк . Он стал автором дубля и результативной передачи.

Ранее сборная России начала турнир с побед над французами и австрийцами с одинаковым счетом 7:0