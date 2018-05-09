Хоккеисты «Бостона» Крейчи и Пастрняк сыграют за сборную Чехии на ЧМ 

Нападающие Давид Крейчи и Давид Пастрняк, которые выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз», присоединятся к сборной Чехии на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает ТАСС.
"Посмотрим, сыграют ли они с Россией. Когда они приедут, мы с ними поговорим и потом примем решение.
В «Бостоне» они играли в разных тройках, но они знают друг друга и, думаю, сыграют в одном звене", — сказал главный тренер чешской сборной Йозеф Яндач.
Ранее нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин рассказал о том, почему предстоящая встреча со сборной России на чемпионате мира станет для него особенной.