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Хоккеисты «Бостона» Крейчи и Пастрняк сыграют за сборную Чехии на ЧМ
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Хоккеисты «Бостона» Крейчи и Пастрняк сыграют за сборную Чехии на ЧМ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающие Давид Крейчи и Давид Пастрняк, которые выступают за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз», присоединятся к сборной Чехии на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает ТАСС.
"Посмотрим, сыграют ли они с Россией. Когда они приедут, мы с ними поговорим и потом примем решение.
В «Бостоне» они играли в разных тройках, но они знают друг друга и, думаю, сыграют в одном звене", — сказал главный тренер чешской сборной Йозеф Яндач.
Ранее нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин рассказал о том, почему предстоящая встреча со сборной России на чемпионате мира станет для него особенной.
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