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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия (8 мая, 21:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия (8 мая, 21:15), прогноз 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Один из фаворитов группы В и всего чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 8 мая в 21:15 по московскому времени проведет свой третий матч на турнире — с норвежцами. Встреча, как и все матчи этой группы, состоится на стадионе в датском Хернинге «Йюске Банк Боксен».
Финны пока еще не проигрывали на мировом первенстве нынешнего года, разгромив с одинаковым счетом (8:1) команды Южной Кореи и Латвии. Между тем норвежцы однажды проиграли (2:3 в овертайме латышам) и один раз выиграли (5:4 по буллитам у Германии).
Два последних матча между Финляндией и Норвегией завершались победой финнов. Если на чемпионате мира прошлого года они одержали верх лишь в дополнительное время (3:2), то на групповом этапе Олимпийских игр нынешнего разгромили норвежцев со счетом 5:1.
Учитывая хороший ход, набранный Финляндией на старте турнире, хоккейные эксперты не прогнозируют команде трудностей и в завтрашнем матче. Проверить это вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
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