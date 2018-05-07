Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Норвегия (8 мая, 21:15), прогноз

Один из фаворитов группы В и всего чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 8 мая в 21:15 по московскому времени проведет свой третий матч на турнире — с норвежцами. Встреча, как и все матчи этой группы, состоится на стадионе в датском Хернинге «Йюске Банк Боксен».

Финны пока еще не проигрывали на мировом первенстве нынешнего года, разгромив с одинаковым счетом (8:1) команды Южной Кореи и Латвии. Между тем норвежцы однажды проиграли (2:3 в овертайме латышам) и один раз выиграли (5:4 по буллитам у Германии).

Два последних матча между Финляндией и Норвегией завершались победой финнов. Если на чемпионате мира прошлого года они одержали верх лишь в дополнительное время (3:2), то на групповом этапе Олимпийских игр нынешнего разгромили норвежцев со счетом 5:1.

Учитывая хороший ход, набранный Финляндией на старте турнире, хоккейные эксперты не прогнозируют команде трудностей и в завтрашнем матче. Проверить это вы сможете на « Чемпионате ».

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Нападающие