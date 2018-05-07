На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч его хозяев датчан против канадцев. Встреча соперников по группе В проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге.
Две последние встречи Канады и Дании состоялись на мировых первенствах 2013 и 2014 годов — оба раза сильнее оказывались «кленовые листья» (3:1 и 6:1 соответственно).
Ранее на чемпионате нынешнего года сборная Канады по буллитам уступила соседям — американцам (4:5), однако уже в следующем матче отыгралась на корейцах, победив со счетом 10:0. В свою очередь, датчане выиграли первый матч турнира (3:2 по буллитам были обыграны немцы), но проиграла во втором (американцам со счетом 0:4).
Узнать победителя сегодняшнего матча вы можете с помощью трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Кертис Макэлинни, Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер.
Защитники
Канада: Джоэл Эдмундсон, Тома Шабо, Райан Пулок, Колтон Парэйко, Аарон Экблад, Дарнелл Нурс, Райан Мюррей.
Дания: Николас Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Йеспер Йенсен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Нападающие
Канада: Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Брэйден Шенн, Джейден Шварц, Бо Хорват, Райан О'Райлли, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Пьер-Люк Дюбуа, Тайсон Джост, Антони Бовилье, Джош Бейли, Мэтью Барзал.
Дания: Мортен Мадсен, Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.