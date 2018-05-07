Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Дания (7 мая, 21:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч его хозяев датчан против канадцев. Встреча соперников по группе В проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге.

Две последние встречи Канады и Дании состоялись на мировых первенствах 2013 и 2014 годов — оба раза сильнее оказывались «кленовые листья» (3:1 и 6:1 соответственно).

Ранее на чемпионате нынешнего года сборная Канады по буллитам уступила соседям — американцам (4:5), однако уже в следующем матче отыгралась на корейцах, победив со счетом 10:0. В свою очередь, датчане выиграли первый матч турнира (3:2 по буллитам были обыграны немцы), но проиграла во втором (американцам со счетом 0:4).

Узнать победителя сегодняшнего матча вы можете с помощью трансляции на « Чемпионате ».

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