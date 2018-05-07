Третьяк сравнил сборную России с командой СССР 

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал игру в первых трех матчах чемпионата мира 2018 года в Дании, сообщает ТАСС.
"Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет в немного другой хоккей, в отличие от последних лет. Эта игра комбинационная, команда играет друг на друга", — сказал Третьяк.
Хоккеист сравнил выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею с игрой команды СССР.
Ранее сообщалось, что Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче против Чехии.