Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной страны в первых трёх матчах чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга», — приводит слова Третьяка ТАСС

Он отметил, что ему нравится, как играет нынешняя сборная России.

«Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде СССР в моё время», — добавил Третьяк.

Кроме того, он назвал хорошим показателем тот факт, что сборная России провела три игры подряд без пропущенных шайб.