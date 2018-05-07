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Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР
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Третьяк сравнил выступление сборной России на ЧМ-2018 по хоккею с игрой команды СССР 

RT на русском 18 минут назад
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением об игре сборной страны в первых трёх матчах чемпионата мира 2018 года в Дании.
«Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде. Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет — эта игра комбинационная, команда играет друг на друга», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Он отметил, что ему нравится, как играет нынешняя сборная России.
«Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде СССР в моё время», — добавил Третьяк.
Кроме того, он назвал хорошим показателем тот факт, что сборная России провела три игры подряд без пропущенных шайб.
Ранее Илья Воробьёв заявил, что его настораживают три победы с общим счётом 20:0 на ЧМ-2018 по хоккею.
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