Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА

Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга ищет голкипера взамен ушедшего в «Эдмонтон» финна Микко Коскинена . В прошедшем сезоне Нильссон выступал за «Ванкувер». Его контракт с клубом действует еще один год. Однако «Кэнакс», которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.

Ранее 28-летний вратарь уже выступал в КХЛ, проведя сезон 2014/15 в «Ак Барсе»​, с которым дошел до финала Кубка Гагарина.