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Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА
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Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Как стало известно «СЭ», вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга ищет голкипера взамен ушедшего в «Эдмонтон» финна Микко Коскинена. В прошедшем сезоне Нильссон выступал за «Ванкувер». Его контракт с клубом действует еще один год. Однако «Кэнакс», которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.
Ранее 28-летний вратарь уже выступал в КХЛ, проведя сезон 2014/15 в «Ак Барсе»​, с которым дошел до финала Кубка Гагарина.
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