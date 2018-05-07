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Степанов: хорошо, что Россия пока не пропускает, но фактор соперника есть
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Степанов: хорошо, что Россия пока не пропускает, но фактор соперника есть 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поделился мнением о трёх выигранных матчах сборной России на ЧМ-2018.
«За три матча не пропустили ни одной шайбы из-за хорошей игры в обороне или соперники не дотягивают? Тут всё вместе. Хорошо, что пока не пропускаем, но фактор соперника есть. Вместе с тем видно, что команда сбалансированная, показывает хороший хоккей.
Персонально в последних играх понравился Григоренко, Капризов, как всегда, Паша Дацюк, который всегда играет на своём уровне. Григоренко в последнее время хороший хоккей показывает и в клубе, и на уровне сборной. Забивает умные голы, индивидуальные голы», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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