Степанов: хорошо, что Россия пока не пропускает, но фактор соперника есть

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поделился мнением о трёх выигранных матчах сборной России на ЧМ-2018.

«За три матча не пропустили ни одной шайбы из-за хорошей игры в обороне или соперники не дотягивают? Тут всё вместе. Хорошо, что пока не пропускаем, но фактор соперника есть. Вместе с тем видно, что команда сбалансированная, показывает хороший хоккей.