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Никита Зайцев: «Плохо начали второй период матча с Белоруссией»
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Никита Зайцев: «Плохо начали второй период матча с Белоруссией» 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Защитник сборной России Никита Зайцев подвел итоги разгромной победы над Белоруссией (6:0) на чемпионате мира в Дании. По его словам, российская команда с каждый встречей выглядит все более увереннее.
— Хорошая игра, дисциплинированно сыграли. Продолжаем готовиться к другим матчам, — приводит пресс-служба ФХР слова Зайцева. — Сегодня чувствовали себя увереннее, сделали больше правильных вещей. Плохо только начали второй период, этот момент еще надо обсудить. Нельзя давать таким командам, как Белоруссия шансы вернуться в игру.
Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире
🎥Илья Воробьёв, Никита Зайцев и Илья Каблуков поделились впечатлениями о матче против🇧🇾Беларуси. pic.twitter.com/eRfMqLgRLq
— Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2018 г.
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