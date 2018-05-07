Сборная Канады по хоккею обыграла на чемпионате мира 2018 года соперников из Дании со счетом 7:1. Матч состоялся на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
Победа стала для «кленовых листьев» второй на турнире. Поражение датчан также является для них вторым.
Канада выиграла каждый из периодов сегодняшней встречи: первый со счетом 2:0, второй 3:0, а третий 2:1.
Среди канадцев шайбы забросили Джош Бейли, Аарон Экблад, Джордан Эберле, Райан О'Райлли, Райан Ньюджент-Хопкинс (дважды) и Тайсон Джост. Голевые передачи им отдали Мэтью Барзал, Брэйден Шенн (дважды), Коннор Макдэвид (трижды), Джейден Шварц, Колтон Парэйко, Джош Бейли, Тома Шабо и Дарнелл Нурс. Единственный гол датчан забил Йеспер Йенсен с передачи Оливера Лауридсена.
Вратари Кертис Макэлинни (Канада) и Себастьян Дам (Дания) отыграли матч «от звонка до звонка».
Игроки обеих команд удалялись с площадки по три раза.
К настоящему моменту Канада занимает второе место в группе В, набрав семь очков. Норвежцы занимают четвертое с тремя.