Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Дания. 7:1

Сборная Канады по хоккею обыграла на чемпионате мира 2018 года соперников из Дании со счетом 7:1. Матч состоялся на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Победа стала для «кленовых листьев» второй на турнире. Поражение датчан также является для них вторым.

Канада выиграла каждый из периодов сегодняшней встречи: первый со счетом 2:0, второй 3:0, а третий 2:1.

Игроки обеих команд удалялись с площадки по три раза.

К настоящему моменту Канада занимает второе место в группе В, набрав семь очков. Норвежцы занимают четвертое с тремя.