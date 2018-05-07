Ещё
Сборная Канады разгромила национальную команду Дании на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Канады разгромила национальную команду Дании на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Канады по хоккею разгромила национальную команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. Встреча завершилась со счетом, передает ТАСС.
В составе сборной Канады отличились Джош Бэйли (9-я минута), Аарон Экблад (12), Джордан Эберле (25), Райан О`Райли (27), Райан Ньюджент-Хопкинс (28, 47) и Тайсон Джост (59). За команду Дании шайбу забросил Йеспер Йенсен Обо (52).
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В  Канада — Дания — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
1:0 — Джош Бейли (Мэтью Барзал, Брэйден Шенн) -08:25 (5х4)
2:0 — Аарон Экблад (Коннор Макдэвид, Джейден Шварц) -11:57  3:0 — Джордан Эберле (Коннор Макдэвид, Колтон Парэйко) -24:16 — (5х4)
4:0 — Райан О'Райлли (Джош Бейли, Брэйден Шенн) — 26:53  5:0 — Райан Ньюджент-Хопкинс — 27:17  6:0 — Райан Ньюджент-Хопкинс (Коннор Макдэвид, Тома Шабо) — 46:43  6:1 — Йеспер Йенсен (Оливер Лауридсен) — 51:53  7:1 — Тайсон Джост (Дарнелл Нурс) -58:10
Газета.Ru: последние новости
Третьяк сравнил сборную России с командой СССР Воробьева настораживают крупные победы сборной России на ЧМ-2018 Сборная США обыграла Германию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью197
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии30
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву
Медведева выступила с официальным заявлением116
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение