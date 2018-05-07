Сборная Канады разгромила национальную команду Дании на ЧМ-2018 

Сборная Канады по хоккею разгромила национальную команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании. Встреча завершилась со счетом, передает ТАСС.
В составе сборной Канады отличились Джош Бэйли (9-я минута), Аарон Экблад (12), Джордан Эберле (25), Райан О`Райли (27), Райан Ньюджент-Хопкинс (28, 47) и Тайсон Джост (59). За команду Дании шайбу забросил Йеспер Йенсен Обо (52).
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа В Канада — Дания — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
1:0 — Джош Бейли (Мэтью Барзал, Брэйден Шенн) -08:25 (5х4)
2:0 — Аарон Экблад (Коннор Макдэвид, Джейден Шварц) -11:57 3:0 — Джордан Эберле (Коннор Макдэвид, Колтон Парэйко) -24:16 — (5х4)
4:0 — Райан О'Райлли (Джош Бейли, Брэйден Шенн) — 26:53 5:0 — Райан Ньюджент-Хопкинс — 27:17 6:0 — Райан Ньюджент-Хопкинс (Коннор Макдэвид, Тома Шабо) — 46:43 6:1 — Йеспер Йенсен (Оливер Лауридсен) — 51:53 7:1 — Тайсон Джост (Дарнелл Нурс) -58:10