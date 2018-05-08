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Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею
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Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист.
Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", — говорится в заявлении пресс-службы ФХБ.
Также в федерации заявили, что до конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Белоруссии по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова.
Ранее сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 в Дании.
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