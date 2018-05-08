В финал конференции впервые за 71 сезон вышла вашингтонская команда

Выход хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в финал Восточной конференции стал историческим для всей столицы США, сообщает "Советский спорт"

Во вторник «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) одержал победу над «Питтсбургом» и пробился в финал конференции.

Таким образом, прервалась антирекордная серия вашингтонских команд, которые 71 сезон подряд не могли выйти в финала конференции. Речь идет о результатах всех столичных клубов в четырех ведущих лигах США — НХЛ, НБА, MLB и НФЛ.

Теперь самая длинная действующая серия у клубов из Цинциннати, которые на протяжении 45 сезонов не могут выйти в финал конференции.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые сыграет в финале конференции плей-офф НХЛ.