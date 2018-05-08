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Овечкин: мы с командой верим друг в друга и уже думаем о финале
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Овечкин: мы с командой верим друг в друга и уже думаем о финале 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над «Питтсбург Пингвингз», а также от выхода в финал Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы верим друг в друга. Неважно, что было в прошлом, сейчас мы всегда вместе.
Мы знали, что можем добиться успеха, нам нужно было просто бороться. Сейчас мы все испытываем радость, но теперь уже надо думать о следующей серии", — сказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что Овечкин впервые сыграет в финале конференции НХЛ.
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