Овечкин: мы с командой верим друг в друга и уже думаем о финале

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы над «Питтсбург Пингвингз», а также от выхода в финал Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы верим друг в друга. Неважно, что было в прошлом, сейчас мы всегда вместе.

Мы знали, что можем добиться успеха, нам нужно было просто бороться. Сейчас мы все испытываем радость, но теперь уже надо думать о следующей серии", — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые сыграет в финале конференции НХЛ.