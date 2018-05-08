Ещё
Овечкин впервые сыграет в финале конференции плей-офф НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин впервые сыграет в финале конференции плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые сыграет в финале конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вашингтон" на выезде обыграл «Питтсбург Пингвингз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:2.
Овечкин играет за «столичных» с 2005 года. «Кэпиталз» вышел в финал Восточной конференции в третий раз в истории, ранее — в 1990 и 1998 годах.
В финале команда встретится с «Тампой», первая встреча состоится 13 мая.
Ранее нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Третьяк сравнил сборную России с командой СССР Воробьева настораживают крупные победы сборной России на ЧМ-2018 Сборная США обыграла Германию
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова вступилась за Медведеву10
Медведева выступила с официальным заявлением119
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву1
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью198
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение