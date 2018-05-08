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Россия на ЧМ-2018 по хоккею: ждем золотого дубля?
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Россия на ЧМ-2018 по хоккею: ждем золотого дубля? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Ждать ли побед от российских хоккеистов на Чемпионате мира в Дании, разбирался Sobesednik.ru.
ЧМ-2018 — это не только про футбол. Свой мундиаль сейчас в Дании проводят хоккеисты. Но там, в отличие от команды Черчесова, никто не стесняется говорить о победе.
Для того чтобы сделать золотой дубль — выиграть в один год Олимпийские игры и чемпионат мира, что ранее удавалось только шведам в 2006 году, — Россия уже подготовила неплохой задел. Наша команда начала с разгрома соперников: матчи против Франции и Австрии закончились одинаково — 7:0.
В этих великолепных семерках многие усмотрели новую метлу нового тренера — за месяц до турнира Олега Знарка и в сборной, и в СКА сменил Илья Воробьев. Однако на принцип комплектования эта замена повлияла не сильно. Несмотря на помощь игроков из НХЛ, большинство в составе по-прежнему представляют игроки из СКА или ЦСКА. Из «Ак Барса», который стал обладателем Кубка Гагарина, так никого и не взяли.
— В целом пока этот турнир превосходит Олимпиаду. Приезд хоккеистов из-за океана сделает его уровень совершенно иным. Самые серьезные соперники в нашей группе еще впереди — это Чехия, Швеция и, пожалуй, Швейцария, — рассказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Но в плей-офф проходят четыре команды, поэтому непринципиально обязательно выигрывать группу, главное — что будет дальше. А это во многом зависит от того, с каким настроем приехали канадцы.
Пока что были цветочки, кленовые листики еще впереди.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.
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