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Сидни Кросби: «Сложно выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд»
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Сидни Кросби: «Сложно выиграть Кубок Стэнли третий раз подряд» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после шестого матча серии с «Вашингтоном» (1:2 ОТ, 2-4) отметил, что сожалеет о вылете из турнира. По его словам, третий раз подряд победить в плей-офф очень сложно.
— Трудно попасть в финал конференции, вне зависимости от того, что мы победили два года подряд, — приводит пресс-служба НХЛ слова Кросби. — Я знаю, что все говорили о том, чтобы выиграть третий титул, но это сложно. Особенно с соперниками, против которых мы играем. В команде до сих пор множесто ребят, которые завоевали Кубок Стэнли. Именно для этого мы и играем, плей-офф — это лучшее время года в хоккее. К сожалению, в этот раз нам не удастся стать чемпионами.
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